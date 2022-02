Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 10. Februar 2022, in dem Zeitraum von 7:50 bis 14:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in dem "Reiherweg" in Wardenburg.

Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer*in stieß vermutlich beim Rangieren mit einem auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellten Pkw zusammen. An dem blauen VW Polo entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 700 Euro.

Die/der Unfallverursacher*in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens noch möglichen Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise geben können. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

