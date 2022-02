Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich des PK Brake

Delmenhorst (ots)

1 Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 11.02.2022, um 09:20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Elsflether mit seinem PKW die Gartenstraße in Elsfleth. Aufgrund von Alkoholeinwirkung kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Aufgrund der Alkoholeinwirkung (Atemalkohol 1,49 Promille) wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2000EUR.

2 Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 12.02.2022, gegen 02:32 Uhr, befuhr ein 18-jähriger PKW-Führer aus der Wurster Nordseeküste mit seinem PKW die B211 von Oldenburg in Richtung Brake. In Höhe des Kreisverkehrs "Strückhausen" kam er in Folge Alkoholeinwirkung und überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den An-stoß schleuderte er über den dortigen Kreisel und kam schließlich im wasserführenden Graben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille festgestellt, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Da zudem Betriebsstoffe in das Gewässer ausgetreten waren, wurden der Landkreis und die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Gegen den Unfallverursacher wurden Strafanzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Gewässerverunreinigung gefertigt. Zudem muss dieser damit rechnen, dass er auf seinen Führerschein eine längere Zeit verzichten muss.

3 Schuppenbrand

Am 12.02.2022, gegen 00:52 Uhr, wurde durch einen Anwohner mitgeteilt, dass in der Elsfleth, Neuenfelde, ein Schuppen brennen soll. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein als Autowerkstatt genutzter Schuppen in Vollbrand steht. Durch den frühzeitigen und um-sichten Einsatz der Feuerwehr aus Elsfleth und Neuenfelde konnte das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der betroffene Schuppen und das Inventar wurden das Feuer vollständig zerstört, die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei in der Sache dauern noch an.

4 Verkehrsunfälle mit Trunkenheit

Am 12.02.2022, gegen 04:17 Uhr, wurde der Braker Polizei ein Verkehrsunfall in Elsfleth, in der Graf-Anton-Günter-Straße gemeldet. Hierbei wurde ein geparkter PKW Hyundai beschädigt und der Unfallverursacher hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Um 04:51 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Unfall auf der B 212 in Elsfleth-Wehrder mitgeteilt. Hier war ein PKW Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Aufgrund der Hinweise bei dem ersten Unfall konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem ersten und zweiten Unfall um das gleiche Fahrzeug handelt. Durch den Anstoß an den Baum beim zweiten Unfall wurde der 30-jährige Elsflether Fahrzeugführer verletzt und dem St.-Bernhard-Krankenhaus zugeführt. Zudem wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinwirkung (Atemalkohol 1,81 Promille) steht, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme wurde zudem ermittelt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Unfallfahrzeug unberechtigt geführt hat. Die Fahrzeugschlüssel hatte er in einem günstigen Moment bei einem Bekannten an sich genommen und sei dann mit dem PKW weggefahren. Gegen den Unfallverursacher wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

5 Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 12.02.2022, um 08:17 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in Brake, St.-Florian-Straße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine 46-jährige Brakerin mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen zwei geparkte Fahrzeuge gestoßen war. Zudem wurde eine Alkoholbeeinflussung bei der Unfallverursacherin festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde anschließend sichergestellt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf ca. 10000EUR. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wird die Unfallverursacherin wohl eine längere Zeit auf ihren Führerschein verzichten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell