POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person sowie vier beteiligten Fahrzeugen in der Gemeinde Hude

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 11.02.2022, beabsichtigte eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hude gegen 05:50 Uhr mit einem Pkw von einer Grundstückseinfahrt auf die Bremer Straße, Fahrtrichtung Oldenburg, zu fahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, bevorrechtigten Pkw, der mit einem 43-jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude sowie einem 44-jährigen Beifahrer aus Oldenburg besetzt war. Dieser Pkw befuhr die Bremer Straße in Richtung Ganderkesee. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw des 43-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 44-jährige Beifahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Unfallzeuge, der hinter dem Pkw des 43-Jährigen gefahren war, hielt infolge des Zusammenstoßes an der Unfallstelle an und begab sich zu den Unfallbeteiligten.

Nachdem die Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, übersah ein 67-jähriger Fahrzeugführer eines Lkw aus Sulingen, der die Bremer Straße in Fahrtrichtung Oldenburg befuhr, den auf der Fahrbahn befindlichen Pkw des 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der bereits nicht mehr fahrbereite Pkw gegen den auf der Gegenfahrbahn stehenden Pkw des Unfallzeugen geschleudert wurde. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. In der Folge des zweiten Unfalles kam es zu keinen weiteren Personenschäden. Sowohl der Pkw der 69-Jährigen, als auch der Pkw des 43-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

