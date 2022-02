Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich des Landkreises Oldenburg

PK Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, 11.02.2022, gelangten bislang unbekannte Täter zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Doppheide in Wildeshausen. Es wurden diverse Räume des Wohnhauses nach Wertsachen durchsucht. Die Täter flohen anschließend unerkannt mit aufgefundenem Schmuck. Der Wert des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Hude wurde am Freitag, 11.02.2022, gegen 11:30 Uhr ein Pkw in Hude auf der Vielstedter Straße kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle stellte die Besatzung fest, dass der 38-jährige Fahrzeugführer aus Hude nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auch die 27-jährige Halterin des Pkw erwartet ein Strafverfahren, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

3. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 11.02.2022, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Pkw die Havekoster Straße in Ganderkesee mit Fahrtrichtung B213. Nach dem Beschleunigungsvorgang verliert der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass sich dieses mehrfach um die eigene Achse dreht und schließlich im Straßengraben alleinbeteiligt zum Stehen kommt. Der 23-Jährige wird leicht verletzt. Der Pkw ist nicht weiter fahrbereit und muss als wirtschaftlicher Totalschaden angesehen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell