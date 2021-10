Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Acht syrische Flüchtlinge aufgegriffen

Görlitz (ots)

Die Bundespolizei nahm am 30. September 2021 nach Bürgerhinweis im Görlitzer Stadtteil Königshufen um 09:30 Uhr acht Personen syrischer Herkunft in Gewahrsam. Bei den Männern im Alter zwischen 23 und 51 Jahren handelt es sich um Flüchtlinge, die aus Polen kommend in das Bundesgebiet eingereist waren. Sie konnten sich mit gültigen Reisepässen ausweisen, hatten aber weder ein Visum noch einen anderen Aufenthaltstitel dabei.

Sie stellten alle einen Asylantrag und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung Leipzig weitergeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen der unerlaubten Einreise und wegen dem unerlaubten Aufenthalt.

