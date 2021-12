Polizei Aachen

POL-AC: Transporter komplett ausgebrannt

Stolberg (ots)

Montagabend (28.12.2021) gegen 21.15 Uhr brannte auf einem Parkplatz an der Schulstraße ein VW-Transporter komplett aus. Eine Anwohnerin hatte zuvor beobachtet, wie aus einer Gruppe Jugendlicher einer einen Feuerwerkskörper in Richtung des geparkten Kleintransporters warf. Danach habe sie einen lauten Knall gehört und das Fahrzeug sei in Flammen aufgegangen. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in Richtung Eschweilerstraße. Eine Fahndung der gerufenen Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte die Flammen, der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

