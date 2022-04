Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Grünschnitt entzündet

Stadtlohn (ots)

Mutmaßlich in Brand gesetzt wurde Grünschnitt am Montagabend in Stadtlohn. Auf einer Freifläche hinter der Stadthalle musste die Feuerwehr gegen 20.50 Uhr die Flammen auf einer Fläche von rund sechs Quadratmetern löschen. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell