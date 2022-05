Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Rote Ampel übersehen

Zwei verletzte Personen und Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 617 / 2310 bei Wertheim. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Opel die Landstraße 2310 bei der Autobahnauffahrt Wertheim/Lengfurt. An der Einmündung zur Landesstraße 617 übersah er vermutlich die rote Ampel und kollidierte anschließend im Einmündungsbereich zur Landesstraße 617 mit dem bevorrechtigten Ford eines 22-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde der 22-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand circa 13.000 Euro Sachschaden.

Wertheim-Wartberg / Wertheim-Bettingen: Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte verkratzten am vergangenen Wochenende zwei Pkw in Wertheim. Einer der Wagen, ein Mercedes C-Klasse, stand zwischen Samstag, gegen 10.45 Uhr, und Sonntag, gegen 15.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Almosenberg". Das zweite Auto wurde am Samstagabend, gegen 21 Uhr, im Halbrunnenweg abgestellt. Als der Besitzer am Sonntag um 20.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, war der Wagen beschädigt. An beiden Autos wurde der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Insgesamt entstand dadurch Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver sucht die Polizei Wertheim nach Zeugen und Geschädigten des Vorfalls. Am Freitagmorgen befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Auto die Landesstraße 508 (Neue Vockenroter Steige) in Richtung Wertheim-Wartberg. Im Bereich des Wertheimer Ortsschildes kam der Frau ein dunkler Kombi auf ihrer Fahrbahn entgegen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens überholte zu diesem Zeitpunkt ein vorausfahrendes Fahrzeug. Um einen Frontalzusammenprall zu verhindern, musste die 45-Jährige mit ihrem Toyota ins Bankett ausweichen und touchierte glücklicherweise kein Verkehrsschild oder eine Laterne. Anstatt anzuhalten, fuhr der oder die Unbekannte davon. Zeugen der Geschehnisse oder Personen, die ebenfalls durch die Fahrweise geschädigt wurden, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, aufzunehmen.

Weikersheim: Farbschmierereien - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag beschmierten Unbekannte eine Unterführung in Weikersheim. Zwischen 21.30 Uhr und 9.30 Uhr begaben sich die Täter in die Straße "Mühlgärten" und sprühten mehrere Graffiti an die Wände der dortigen Unterführung. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Bad Mergentheim-Markelsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am vergangenen Wochenende mit einem Fahrzeug ein Auto in Bad Mergentheim-Markelsheim und flüchtete anschließend. Zwischen Samstag, gegen 17 Uhr, und Sonntag, gegen 9.15 Uhr, touchierte das unbekannte Gefährt den in der Scheuerntorstraße geparkten VW. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Lauda-Königshofen / Boxberg / Grünsfeld: Einbrüche in Sportheime - Zeugen gesucht

Zwölf Einbrüche wurden am vergangenen Wochenende im Bereich Lauda-Königshofen, Boxberg und Grünsfeld und deren Stadtteilen der Polizei gemeldet. Zwischen Freitag und Sonntag begaben sich die Einbrecher zu elf Sportheimen und verschafften sich gewaltsam, durch Aufhebeln von Fenstern und Türen Zutritt zu den Gebäuden. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Zudem brachen sie einen auf dem Parkplatz vor einem Sportheim geparkten Lkw auf. Der entstandene Sachschaden und das erlangte Diebesgut kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Lauda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Einbrüche und Personen, die in der Umgebung eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09343 62130, zu melden.

