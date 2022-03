Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, L555/Bekämpfung von Wildunfällen

Coesfeld (ots)

Am Dienstag, 5.04.22, wird die Kreispolizeibehörde Coesfeld die ersten Sonderkontrollen zur Bekämpfung von Wildunfällen durchführen. Nach Kontrollen in Coesfeld-Stevede, Darfeld und Nordkirchen, wird die Kontrolle am kommenden Dienstag in Osterwick stattfinden. Interessierte Medienvertreter sind zur Teilnehme an dem Termin herzlich eingeladen. Zur Abstimmung der genauen Örtlichkeit und Uhrzeit wird um Kontaktaufnahme mit der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Coesfeld gebeten.

