POL-COE: Nottuln/Betrüger erfolgreich

Coesfeld (ots)

"Mama, ich habe eine neue Handynummer...", so oder ähnlich beginnen im Moment mehrere Betrugsdelikte, die bei der Polizei angezeigt werden. So erging es auch am Mittwoch (30.3.) einer 59-jährigen Nottulnerin. Sie bekam diese Nachricht ihrer Tochter über einen Messenger Dienst. Anschließend bat die angebliche Tochter ihre Mutter zwei Mal einen Betrag von ca. 2000 Euro zu überweisen. Dieser Aufforderung kam die Mutter nach. Als es weitere Forderungen der angeblichen Tochter gab wurde die Frau misstrauisch. Sie bat ihre Tochter ein Foto von sich zu schicken. Dieser Aufforderung kam die Tochter nicht nach und die Frau beendete die Kommunikation.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Falls sie eine solche Nachricht erhalten sollten, versichern sie sich bei der Person, die angeblich das neue Handy hat, ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht. Sollten Sie Opfer der Betrugsmasche geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

