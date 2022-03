Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Am Wido/Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln der Eingangstür gelangten Unbekannte im Zeitraum von Samstag (28.03.) 18 Uhr bis Dienstag 12 Uhr in ein Vereinsheim im Dülmener Ortsteil Hiddingsel. Im Inneren richteten die bislang unbekannten Täter erheblichen Schaden durch das gewaltsame Öffnen weiterer Türen an. Ohne Beute verließen sie anschließend die Örtlichkeit. Bargeld, auf das die Unbekannten es vermutlich abgesehen hatten, wird außerhalb des Betriebs dort nicht aufbewahrt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in ein Vereinsheim in Rödder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell