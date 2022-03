POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/Motorrollerfahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots) - Am 28.03.2022, gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger LKW-Fahrer aus Bosnien Herzegowina den Erlenweg in Coesfeld. Er beabsichtigte die Dieselstraße in Fahrtrichtung Letter Bülten zu überqueren. Hierbei kolliedierte er mit dem vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Autofahrer aus Rosendahl. Es kam zum Unfall bei dem sich der Autofahrer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. ...

