POL-COE: Coesfeld, Rekerner Straße/Autofahrer betrunkenen unterwegs

Coesfeld (ots) - Am 28.03.2022, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Marl die Borkener Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung zur B525 beabsichtigte er nach rechts auf die B525 abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 83-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld den Geh-und Radweg der B525 in entgegengesetzter Richtung. ...

