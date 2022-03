POL-PPRP: Alkohol- und Drogenkontrollen

Ludwigshafen (ots) - Branche erlebt größte Transformation in ihrer Geschichte // In den Unternehmen müssen alle an einem Strang ziehen - für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze Ludwigshafen. "Wir erleben eine Zeit gestörter Märkte und großer Umbrüche mit unklarem Ausblick. In dieser Ausnahmesituation können Standardinstrumente der Tarifpolitik nicht die richtige Lösung sein, um darauf zu reagieren", ...

mehr