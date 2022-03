Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am 28.03.2022, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Marl die Borkener Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung zur B525 beabsichtigte er nach rechts auf die B525 abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 83-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld den Geh-und Radweg der B525 in entgegengesetzter Richtung. Für beide Verkrehrsteilnehmer zeigte die Ampel grün. Der Autofahrer übersah beim Abbiegen den für ihn von vorne kommenden Fahrradfahrer nach eigenen Angaben. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn der B525 in Richtung Gescher wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell