Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hengtering

Fahrradfahrer stürzt bei Überholvorgang, Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Am 27.03.2022, gegen 00.10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld den Hengtering in Fahrtrichtung Wetmarstraße. In Höhe der Brücke über die Bahngleise überholte ihn ein unbekannter Autofahrer. Dieser fuhr sehr dicht an ihm vorbei, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Zu einer Berührung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern ist es nicht gekommen. Durch den Sturz verletzte sich der Coesfelder an der Hüfte und am Kopf. Der Autofahrer jedoch setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell