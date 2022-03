Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Billerbeck/Geschwindigkeitskontrollen der Kreispolizeibehörde

Coesfeld (ots)

Die Behördenstrategie der Kreispolizeibehörde Coesfeld zielt auf eine Verringerung der schwerverletzten Verkehrsteilnehmer, insbesondere im Bereich der Zweiradfahrenden.

Deshalb hat die Polizei am vergangenen Sonntag (27.3.) im Zeitraum von 10.00 bis 17.00 Uhr gezielte Gesschwindigkeitskontrollen im Bereich Billerbeck durchgeführt. Eine Messtelle war am Gantweg aufgebaut. Weiterhin wurden an anderen Örtlichkeiten, die am Wochenende bevorzugt von Motorradfahrenden befahren werden, Lasermessungen durchgeführt.

Im Rahmen der Kontrollaktion wurden insgesamt 1506 Fahrzeuge an der Messtelle am Gantweg gemessen. Es konnten 163 Verstöße festgestellt werden. In 129 Fällen konnten die Überschreitungen durch die Zahlung eines Verwarngeldes beglichen werden. In insgesamt 34 Fällen fertigten die eingesetzten Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen (ab 16 km/h Überschreitung). 35 Motorradfahrende waren zu schnell. Tageschnellster war ein Motorradfahrer aus Bottrop. Bei ihm konnte eine Geschwindigkeit von 130 km/h, bei erlaubten 50 km/h, gemessen werden. Den Bottroper erwartet ein Fahrverbot von drei Monaten, eine Geldbuße in Höhe von 700 Euro sowie 2 Punkte.

