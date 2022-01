Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher versuchen Tresor zu knacken

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in der Mainzer Straße in einen Betrieb eingestiegen. Die Täter versuchten einen Tresor aufzubrechen. Mit schwerem Gerät machten sich die Diebe an dem Safe zu schaffen, doch der Schrank hielt dem Aufbruchsversuch stand. Die Täter durchsuchten noch sämtliche Räume des Unternehmens. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, machten sie auch dort keine Beute. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell