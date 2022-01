Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der Rummelstraße in Weilerbach einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat beim Ein- oder Ausparken in eine Lücke in Höhe des Hauses Nummer 15 einen roten Ford Fiesta gerammt. Der Fiesta parkte an der Stelle zwischen 12:45 Uhr und 16:30 Uhr. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell