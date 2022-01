Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Montag an einem Auto im Schlehweg zu schaffen gemacht. Der graue Nissan Kicks war, laut Aussage der Besitzerin, abgeschlossen, als die Täter einen Geldbeutel daraus stahlen. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und mehrere Bank- und Kreditkarten. Es waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind am Montagabend zwischen 20 und 24 Uhr Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

