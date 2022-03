Coesfeld (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Kalksbecker Weg im Zeitraum von Freitag (25.3) 11 Uhr und Samstag 8.40 Uhr, sucht die Polizei Coesfeld Zeugen. Ein roter Citroen C3 war in dem Zeitraum am Straßenrand geparkt. Die Schäden am Auto befinden sich an der vorderen Stoßstange der Fahrerseite. Der Unfallverursache entfernte sich von der Unfallstelle ohne ...

