POL-COE: Dülmen, Rödder/Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Einbruch in ein Vereinsheim sucht die Polizei in Dülmen Zeugen. Im Zeitraum von Sonntag (27.3.) 20 Uhr bis Montag ca. 4 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter an zwei Türen eines Vereinsheims in Rödder auf. Eine Tür hielt den Hebelversuchen stand. Die zweite Tür konnte aufgehebelt werden und die Unbekannten gelangten ins Innere. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine gestohlenen Gegenstände festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

