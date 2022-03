Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Königsweide/Versuchter Diebstahl aus Garage

Coesfeld (ots)

Beim Aufhebeln einer Metallgaragentür scheiterten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ascheberg. Sie versuchten das Schloss einer rückwärtigen, zum Garten ausgerichteten, Tür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und sie gelangten nicht in das Innere der Garage. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (24.3.) 17 Uhr und Freitag, 12.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Coesfeld darauf hin, dass in den vergangenen Wochen im Kreisgebiet mehrere Diebstähle von Pedelecs und Werkzeugen aus Garagen angezeigt wurden. In vielen Fällen gelangten die Unbekannten durch unverschlossene Nebentüren in die Garagen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell