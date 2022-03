Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen, Rosendahl, Coesfeld, Lüdinghausen

Viele E-Scooter ohne den nötigen Versicherungsschutz unterwegs

Coesfeld (ots)

Die Polizei hielt am Wochenende im Kreis Coesfeld einige E-Scooter-Fahrer an und kontrollierte sie. Bei mindestens acht Elektrokleinstfahrzeugen stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der erforderliche Versicherungsschutz nicht bestand (Dülmen(5), Coesfeld(1), Lüdinghausen(1), Rosendahl(1)). Ein 53-jähriger E-Scooter Fahrer aus Dülmen war zudem alkoholisiert. Ihn hielten Polizisten am 26.03.2022, gegen 16.30 Uhr, auf der Bergfeldstraße in Dülmen an und kontrollierten ihn. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Dülmeners. Weiterhin war das Fahrzeug nicht versichert. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe auf der Wache in Dülmen entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Hier einige Hinweise für das Führen von Elektrokleinstfahrzeugen:

- Es muss ein Versicherungsschutz bestehen (Versicherungsplakette muss angebracht sein) - Das Führen solcher Fahrzeuge ist erst ab 14 Jahren erlaubt. - Es gelten die Regeln des §24a StVG zum Konsum von Alkohol und berauschenden Mitteln. - Die Mitnahme von Personen und Gegenständen auf dem Trittbrett ist verboten. - Die Nutzung von Gehwegen und Fußgängerzonen ist untersagt.

