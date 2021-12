Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Sausenheim

Grünstadt, Brückelweg - 30.11.2021, 07:00 - 18:00 Uhr (ots)

Unbekannte Täter drangen am gestrigen Tag in ein Reihenhaus im Sausenheimer Brückelweg ein. Hierzu schlugen sie die Terrassentür ein und gelangten so in das Anwesen. Sämtliche Wohnräume wurden durchsucht und Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Die Geschädigte bemerkte die Tat, als sie am Abend von der Arbeit nach Hause kam. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck entwendet. Der genaue Schaden steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell