Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 26.03.2022, in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr, den auf dem Wanderparkplatz am Venner Moor (Kappenberger Damm) in Senden geparkten weißen Ford Fiesta einer 30-jährigen Münsteranerin und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr