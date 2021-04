Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten am 12.04.2021 in der Zeit von 06.00 Uhr - 16.00 Uhr die Wohnungstüre einer 25-jährigen Aschebergerin auf der Steinfurter Straße in Ascheberg auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie entwendeten Schmuck der Geschädigten und flüchteten.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell