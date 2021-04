Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße

Fahrradfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer übersah am 12.04.2021 gegen 07.50 Uhr beim Abbiegen von der Dülmener Straße in die Steinstraße in Nottuln, eine 27-jährige Nouttulnerin auf ihrem Pedelec. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste die Nottulnerin stark ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich am Fuß. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hovestadt fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern und seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Beim Pkw soll es sich um eine größere schwarze Limousine handeln.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell