POL-H: Neustadt am Rübenberge: 30-Jähriger bedroht seine Lebensgefährtin mit Messern und würgt sie

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover

Der Polizei Hannover wurde am Sonntag, 27.02.2022, bekannt, dass eine 25-Jährige am Samstagabend nach 17:30 Uhr von ihrem Partner mit Messern bedroht und gewürgt wurde. Eine 72-jährige Nachbarin eilte zur Hilfe und verhinderte Schlimmeres. Die Polizei nahm den 30-Jährigen fest, nachdem er sich gestellt hatte. Am Montag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stritt sich das Paar bereits am Samstag, 26.02.2022, ab etwa 17:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Neustädter Ortsteil Luttmersen. Während des häusliches Streits eskalierte die Situation, als der 30-Jährige seiner Partnerin mit zwei Messern drohte. Anschließend würgte er sie am Hals bis eine der Frau zur Hilfe eilende Nachbarin (72 Jahre) ihn davon abhielt.

Am Sonntag meldete sich die verletzte 25-Jährige bei der Polizei in Neustadt am Rübenberge und zeigte die Tat an. Die Kriminalpolizei Hannover übernahm sogleich die Ermittlungen und nahm den Tatort auf. Der zunächst flüchtige 30-Jährige kehrte in der Nacht zu Montag zur gemeinsamen Wohnung in Luttmersen zurück und erfuhr von der Polizeifahndung nach seiner Person. Gegen 02:00 Uhr meldete er sich schließlich bei der Polizei und ließ sich anschließend widerstandslos vor der Wohnung festnehmen und ins Gewahrsam bringen. Der mutmaßliche Täter erhielt darüber hinaus eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung.

Aufgrund der aktuellen Ermittlungen gegen ihn wegen eines versuchten Totschlags hat die Staatsanwaltschaft Hannover einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls beim Amtsgericht Hannover gestellt. Dieses soll noch am heutigen Montag darüber befinden. /nzj, ms

