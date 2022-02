Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an PI Altenburger Land - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein bislang unbekannter Täter hielt sich in der Zeit von 23.02.2022 (gegen 20:30 Uhr) bis 24.02.2022 (gegen 00:35 Uhr) im Bereich der PI Altenburger Land (Leipziger Straße) auf und beschädigte in dieser Zeit die äußere Verbundglasscheibe der Haupteingangstür. Vermutlich nutzte der Täter hierbei eine Warnbake als Schlagwerkzeug. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Geschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell