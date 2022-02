Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Essen angebrannt

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr und Polizei kamen am gestrigen Tag (23.02.2022), gegen 19:15 im Buchenring zum Einsatz, da von dort Rauchentwicklung aus einem Haus gemeldet wurde. Es stellte sich heraus, dass das Essen eines ein 91-Jähriger auf dem angeschalteten Herd angebrannt war. Anwohner hatten den 91-Jährigen bereits In Sicherheit gebracht. Durch die Feuerwehr wurde die Gefahrenquelle beseitigt, so dass schließlich Entwarnung gegeben werden konnte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

