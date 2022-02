Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Einbruch

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Die Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch am gestrigen Abend 23.02.2022 hat die Kriminalpolizei Gera übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter am 23.02.2022, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Prof.-Scheibe-Straße. In der Folge durchsuchten die Täter zwei Räumlichkeiten und stahlen u.a. aufgefundenes Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Die Kripo Gera sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

