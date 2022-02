Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche aus Pkw entwendet

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am gestrigen Mittwoch (23.02.2022), gegen 17:05 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür eines Pkw Seat, der auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 2, zwischen Kleinbocka und Großebersdorf, abgestellt war. Sie entwendeten aus dem Fahrgastraum eine Stoffhandtasche mit Handy, Bargeld, Schlüssel und verschiedenen Karten. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

