Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Graffiti-Schmiererei gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Fassade von insgesamt vier Häusern in der Wiesestraße in Gera, darunter das Haus einer Bank, beschmierte ein bislang unbekannter Täter am 19.02.2022, kurz nach 18:00 Uhr und verursachte so Sachschaden. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es trotz eingeleiteter Fahndung nicht, den Täter zu stellen. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) nun nach Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können. (RK)

