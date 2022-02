Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Drogeriemitarbeiter verletzt und beleidigt

Celle (ots)

Am frühen Montagabend erschien ein renitenter Kunde in einem Drogeriemarkt in der Ackerstraße. Vehement bestand der 22-Jährige auf den Umtausch einer SIM-Karte. Dabei stieß er nicht nur wüste Beleidigungen und Drohungen gegenüber einem Verkäufer aus, sondern er schubste den Mitarbeiter solange, bis dieser sich am Finger verletzte. Der junge Mann erhielt dafür eine Strafanzeige und ein Hausverbot.

