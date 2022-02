Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge gestohlen

Übach-Palenberg-Übach /-Marienberg (ots)

In der Nacht auf Montag, 31. Januar, haben unbekannte Täter in Übach einen grauen VW Transporter entwendet. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem Haus am Floriansweg und war mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet.

Im gleichen Zeitraum entwendeten unbekannte Täter in Marienberg einen zum Camper umgebauten Fiat Ducato mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Tatort war hier die Einhardstraße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell