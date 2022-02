Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: BTM und Bargeld bei Durchsuchung aufgefunden

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen wurde am 26. Januar (Mittwoch) eine Wohnung in Oberbruch auf Beschluss des Amtsgerichtes Aachen durchsucht. Dabei konnten etwa 200 Gramm Rauschgift sowie eine größere Summe Bargeld sichergestellt werden. Der Wohnungsinhaber, ein 24-jähriger Heinsberger, wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

