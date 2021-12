Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Jugendheim

Düren (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in das Jugendheim an der Monschauer Straße ein.

Etwa gegen 00:40 Uhr wurde ein Mitarbeiter der Einrichtung darüber informiert, dass ein Einbruchmelder Alarm geschlagen hatte. Nachdem er in der Nacht keine Feststellungen am Jugendtreff machte, zog der Melder unverrichteter Dinge davon. Erst am Montag stellte der 62- Jährige fest, dass ein Fernsehgerät aus den Räumlichkeiten des Jugendheims entwendet worden war. Nach seinen Angaben verschafften sich der oder die Unbekannten Zutritt über eine rückwärtige Tür der Einrichtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die zum Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

