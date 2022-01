Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus KFZ entwendet

Hückelhoven-Brachelen/-Kleingladbach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 29. Januar, zwischen 1 Uhr und 6.40 Uhr, diverses Elektrowerkzeug aus einem geparkten Pkw. Dieser stand zum Tatzeitpunkt in einer Hauseinfahrt an der Straße Bruchend in Kleingladbach.

In Brachelen entwendeten unbekannte Täter am Schüngeler Weg diverses Bauwerkzeug aus einem am Fahrbahnrand geparkten Pritschenwagen. Die Tatzeit lag hier zwischen 20 Uhr am Samstag, 29. Januar, und 7.30 Uhr am Sonntag, 30. Januar.

