Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen, Polizei erbittet Hinweise

Wegberg-Arsbeck (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Sonntag, 30. Januar, gegen 20 Uhr die Scheibe eines Pkw, der am Fahrbahnrand der Helpensteinstraße stand, ein. Anschließend flüchtete der Täter, ohne aus dem Pkw etwas zu entwenden, mit einem Fahrrad. Eine Videoüberwachung filmte die Tat. Offenbar war der Mann schon kurz vorher zu Fuß an dem Fahrzeug vorbeigegangen und hatte hineingeschaut, bevor er wenig später mit dem Fahrrad zum Pkw zurückkehrte. Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann mit südländischem Erscheinungsbild und dunklem Haar. Er trug eine Winterjacke mit Kapuze, eine Jeanshose sowie Sneaker der Marke New Balance. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Täter. Diese nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

