Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einkauf mit gestohlener Kreditkarte, Zeugen gesucht

Wegberg-Arsbeck (ots)

Gegen 19.15 Uhr am Freitag (28. Januar), versuchten zwei bisher unbekannte Männer mit einer gestohlenen Kreditkarte in einem Supermarkt an der Helpensteinstraße einzukaufen. Die Kassiererin bemerkte die Unstimmigkeiten und behielt die Karten ein. Daraufhin flüchteten die beiden Männer fußläufig aus dem Markt. Einer der Männer hatte eine dunkle Hautfarbe, trug eine helle Jacke und eine Fellmütze im Fliegermützen-Stil. Der zweite Mann hatte einen helleren Hautton als sein Begleiter, dunkle Haare und einen Zopf. Er trug eine dunkle Jacke und einen weißen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Männern geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell