Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier sucht Zeugen anlässlich einer Unfallflucht am Bahnübergang in Koblenz-Horchheim

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 14:20 Uhr, kam es am Bahnübergang Emser-Straße in Koblenz-Horchheim zu einer Unfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Wohnmobil, trotz Rotlicht und sich senkender Schranken, den Bahnübergang. Dabei touchierte er eine Schranke und entfernte sich in Richtung Lahnstein. Infolgedessen musste der auf der Strecke verkehrende VIAS-Personenzug eine Gefahrenbremsung einleiten.

Die Bundespolizei Trier erbittet Hinweise zu dem Verursacher unter 0651 - 43678-0.

