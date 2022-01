Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Von Personengruppe bedrängt und bestohlen

Wegberg (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Wegberg wurde am Samstag (29. Januar), gegen 1.20 Uhr, nahe des Bahnhofs um seine Geldbörse gebracht. Eine Gruppe aus sechs Personen hatte sich dem jungen Mann genähert. Einer der Männer "tanzte" den Wegberger an und bedrängte ihn so. Dabei entwendete er offensichtlich dessen Geldbörse samt Bankkarten, Dokumenten und Bargeld. Laut Beschreibung hatte der Täter ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und einen Zopf. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke. Hinweise zum Täter beziehungsweise der Personengruppe nimmt die Polizei unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell