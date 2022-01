Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Papiercontainer angezündet

Wegberg-Wildenrath (ots)

In der Nacht zu Samstag, 29. Januar, kam es an der Hochstraße zum Brand zweier Papierabfallcontainer. Diese standen an der Rückseite einer Grundschule und brannten komplett nieder. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

