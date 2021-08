Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auto auf Parkplatz zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Auto auf Parkplatz zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach einer Sachbeschädigung, die sich am Freitag vergangener Woche auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes an der Lange Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Am frühen Nachmittag parkte eine 54-jährige Frau ihren schwarzen Peugeot vor dem "Futterhaus". Als sie kurz nach dem Einkaufen zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie, dass die linke Fahrzeugseite durch einen langen Kratzer im Lack beschädigt worden war. Vom Verursacher fehlte allerdings jede Spur. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell