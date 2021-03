Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Schwerverletzte bei Unfall im Berufsverkehr

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Westring/Westerholter Weg hat es heute Morgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Marl gegen 7.15 Uhr auf dem Westring stadtauswärts auf der Linksabbiegespur. Nach Angaben von Zeugen fuhr er dann aber doch zurück auf die rechte Fahrbahn, um weiter geradeaus zu fahren. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrer aus Oer-Erkenschwick zusammen, der gerade nach links in den Westerholter Weg abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 30-Jährigen noch gegen ein weiteres Auto geschoben, das an der Kreuzung wartete. Der Fahrer in diesem Auto blieb unverletzt. Der 30-Jährige aus Marl, dessen 52-jähriger Beifahrer aus Recklinghausen sowie der 63-Jährige aus Oer-Erkenschwick mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 22.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. Die Unfallstelle musste rund anderthalb Stunden gesperrt werden.

