Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zigarettenautomat aufgebrochen (Ergänzung/Korrektur Tatort)

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben vermutlich drei unbekannte Täter am Kreuzweg in Haselünne einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld sowie mehrere Schachteln Zigaretten. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Die drei männlichen Täter sollen etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß sein und eine normale Figur haben. Alle drei haben dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

