Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Handtaschenraub an Haselünner Straße

Meppen (ots)

Am Dienstagabend ist es an der Haselünner Straße, kurz vor der Bahnunterführung, zu einem Handtaschendiebstahl gekommen. Gegen 18 Uhr riss ein bisher unbekannter Fahrradfahrer einer entgegenkommenden Fußgängerin ihre braune Handtasche aus der Hand. Die Person soll eine schwarze Kapuzenjacke getragen und sich anschließend auf dem Fahrrad in Richtung der Herzog-Arenberg-Straße entfernt haben. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

