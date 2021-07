HZA-KI: Zoll stellt 1,5kg Amphetamin und Haschisch sicher

Hauptzollamt Kiel

1,5 Kilo Amphetamin und 100 Gramm Haschisch stellte eine Kontrolleinheit des Hauptzollamts Kiel gestern am Spätnachmittag auf der BAB 7 Richtung Norden im Fahrzeuginneren eines Pkw sicher. Bei einer routinemäßigen Kontrolle haben Zollbeamte des Hauptzollamts Kiel einen mit zwei Personen besetzten VW Golf mit Hamburger Kennzeichen gestoppt. Während sich der 37-jährige Fahrer sich ordnungsgemäß ausweisen konnte, führte sein, nach eigenen Angaben, 35-jähriger Beifahrer keinerlei Ausweispapiere mit sich. Die Frage der Zöllner nach anmeldepflichtigen Waren oder verbotenen Gegenständen verneinten beide. Als Reiseziel gaben sie ein Outlet-Center in Neumünster an, wobei sie allerdings an der dorthin führenden Autobahnausfahrt schon vorbeigefahren waren. Bei der sich anschließenden Kontrolle des Pkw stießen die Zöllner unter dem Beifahrersitz auf eine Einkaufstüte mit zwei Plastikverpackungen, deren Inhalt sich als 1,5 kg Amphetamin und 100 g Haschisch herausstellte. Der zwischenzeitlich zur Verstärkung angeforderte Drogenspürhund "Sammy" spürte nochmal das gesamte Fahrzeug ab, zeigte aber keine weiteren versteckten Drogen an. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Beide wurden vorläufig festgenommen und an das Zollfahndungsamt Hamburg, Dienstsitz Kiel, übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg -Dienstsitz Kiel- im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel. Zusatzinformation: Im Jahr 2020 haben die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Kiel knapp 80 kg Haschisch und 4 kg Amphetamine bei Zollkontrollen sicherstellen können. Wenn auch Sie Interesse haben, zum "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland" dazuzugehören, können Sie sich für eine Einstellung zum 1. August 2022 noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt Kiel bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter: www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

