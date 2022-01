Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/Senden/Autofahrer unter Btm-Einfluss

Coesfeld (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnten Polizisten der Wache Lüdinghausen am Samstag die Fahrt eines 34-jährigen Münsteraners unter Btm- und Alkoholeinfluss stoppen. Aufgefallen war der Autofahrer um kurz nach 19 Uhr an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Münsterstraße. Hier konnte ein anderer Autofahrer nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Später fuhr der Münsteraner in Schlangenlinien und insgesamt sehr unsicher. Bei der Kontrolle durch die hinzugerufene Polizei auf der B525 in Senden, gab der Münsteraner an, dass er vor Fahrtantritt eine Flasche Bier getrunken habe. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Angaben. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum. Auch hier verlief der durchgeführte Vortest positiv. Der Mann wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Die Weiterfahrt untersagten die Polizisten bis zur vollständigen Ausnüchterung.

